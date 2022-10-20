Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 19 октября россияне убили одного мирного жителя Донбасса - в Заречном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 8 в Лимане, два в Новоселовке и два Соснового", - подчеркнул он.

Еще пятеро мирных жителей 19 октября получили ранения.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

18 октября захватчики убили 4 гражданских, ранили еще 12. Также были обнаружены тела 8 погибших во время российской оккупации.