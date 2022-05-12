В Донецкой области захватчики ранили мирных жителей Нью-Йорка и Новоселовки

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"11 мая россияне ранили еще двух мирных жителей Донетчины: в Нью-Йорке и Новоселовке, что на Лиманщине. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 1 человеку, раненному на Луганщине", - написал Кириленко.

В то же время чиновник отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В комментарии каналу Рада Кириленко сообщил, что Россия обстреливает как все прифронтовые населённые пункты, так и относительно удаленные от линии фронта города.

"Горячо по всей линии фронта, обстрелы всех населенных пунктов вдоль линии фронта, ракетные, авиаудары по относительно отдаленным населенным пунктам - Славянск, Краматорск, Бахмут, Покровск. Практически нет ни одного населенного пункта, который не был бы обстрелян российскими оккупантами" , – сказал Кириленко.

10 мая оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса, уничтожив 45 гражданских объектов. В результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения.

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