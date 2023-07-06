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В Донецкой области задержали коллаборанта, который сливал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом

6 июля, 2023 четверг
10:20
Криминал

СБУ задержала жителя Торецка, который предоставлял в Телеграмм-боте ФСБ РФ информацию о локациях украинской артиллерии, в том числе реактивных систем HIMARS

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленник собирал для рашистов данные о дислокации и движении ВСУ, которые вели контрнаступление на Бахмутском направлении. Он, прежде всего, пытался установить локации украинской артиллерии, в частности боевые позиции реактивных систем HIMARS.

Полученную информацию фигурант передавал в Телеграмм-бот, который ФСБ РФ создала для сбора разведданных о местонахождении Сил обороны.

Сотрудники СБУ поймали коллаборанта, когда тот уходил из дома, чтобы проводить тайное наблюдение за украинскими войсками.

Фото: Служба безопасности Украины

Следствие установило, что злоумышленником был житель Торецка Донецкой области, с конца июня начавший передавать агрессору информацию. В своих сообщениях тот указывал приблизительные координаты украинских объектов по местным ориентирам.

Во время обыска был найден телефон, которым он пользовался для сбора разведданных.

Фигуранту объявили подозрение за коллаборационную деятельность. В настоящее время он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Служба безопасности Украины

  • Глава Звенигородского райсуда Черкасской области, распространявшая нарративы пропаганды РФ, называя Крым российским, а захваченные территории "освобожденными", получила подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.
  • 5 июля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту, который входил в состав оккупационного главного управления МВД РФ в Запорожской области и пытался разоблачить проукраинских партизан в оккупированном Мелитополе.
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