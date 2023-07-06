Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленник собирал для рашистов данные о дислокации и движении ВСУ, которые вели контрнаступление на Бахмутском направлении. Он, прежде всего, пытался установить локации украинской артиллерии, в частности боевые позиции реактивных систем HIMARS.

Полученную информацию фигурант передавал в Телеграмм-бот, который ФСБ РФ создала для сбора разведданных о местонахождении Сил обороны.

Сотрудники СБУ поймали коллаборанта, когда тот уходил из дома, чтобы проводить тайное наблюдение за украинскими войсками.

Фото: Служба безопасности Украины

Следствие установило, что злоумышленником был житель Торецка Донецкой области, с конца июня начавший передавать агрессору информацию. В своих сообщениях тот указывал приблизительные координаты украинских объектов по местным ориентирам.

Во время обыска был найден телефон, которым он пользовался для сбора разведданных.

Фигуранту объявили подозрение за коллаборационную деятельность. В настоящее время он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Служба безопасности Украины