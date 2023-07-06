В Донецкой области задержали коллаборанта, который сливал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом
СБУ задержала жителя Торецка, который предоставлял в Телеграмм-боте ФСБ РФ информацию о локациях украинской артиллерии, в том числе реактивных систем HIMARS
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленник собирал для рашистов данные о дислокации и движении ВСУ, которые вели контрнаступление на Бахмутском направлении. Он, прежде всего, пытался установить локации украинской артиллерии, в частности боевые позиции реактивных систем HIMARS.
Полученную информацию фигурант передавал в Телеграмм-бот, который ФСБ РФ создала для сбора разведданных о местонахождении Сил обороны.
Сотрудники СБУ поймали коллаборанта, когда тот уходил из дома, чтобы проводить тайное наблюдение за украинскими войсками.
Фото: Служба безопасности Украины
Следствие установило, что злоумышленником был житель Торецка Донецкой области, с конца июня начавший передавать агрессору информацию. В своих сообщениях тот указывал приблизительные координаты украинских объектов по местным ориентирам.
Во время обыска был найден телефон, которым он пользовался для сбора разведданных.
Фигуранту объявили подозрение за коллаборационную деятельность. В настоящее время он находится под стражей.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: Служба безопасности Украины
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