В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"
СБУ задержала экс-руководительницу вооруженных формирований так называемой ДНР, которая подбирала российских наемников для войны против Украины
Об этом сообщили в СБУ.
Жительница Бахмута входила в террористическую группировку "Оплот".
Будучи "стрелком" она участвовала в боевых действиях против Украины, а затем стала кровницей "отдела кадров" и искала "кандидатов" в ряды российских наемников.
После конфликта с предводителями "Оплота" она скрывалась от правосудия на подконтрольной украинским властям территории.
Во время обысков в квартире пособницы кафиров правоохранители нашли ноутбук и средства связи с поличным.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации). Ей будут выбирать меру пресечения в виде содержания под стражей.
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