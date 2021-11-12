В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"

Об этом сообщили в СБУ.



Жительница Бахмута входила в террористическую группировку "Оплот".



Будучи "стрелком" она участвовала в боевых действиях против Украины, а затем стала кровницей "отдела кадров" и искала "кандидатов" в ряды российских наемников.



После конфликта с предводителями "Оплота" она скрывалась от правосудия на подконтрольной украинским властям территории.



Во время обысков в квартире пособницы кафиров правоохранители нашли ноутбук и средства связи с поличным.



Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации). Ей будут выбирать меру пресечения в виде содержания под стражей.





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