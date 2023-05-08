В Донецкой области задержали двух коллаборанток, одна из которых работала на вагнеровцев

Об этом информирует СБУ .

Одна из задержанных оказалась жительницей Бахмутского района. Она собирала для врага информацию о местах дислокации огневых позиций и маршрутах перемещения украинских защитников вблизи райцентра.

Все полученные данные женщина посылала боевикам ЧВК Вагнера через своих знакомых в России. Для этого она использовала Telegram: разведданные отправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.

Второй злоумышленницей оказалась жительница Славянска. Она через запрещенную российскую социальную сеть "Одноклассники" поддерживала прямую связь с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте. Через него она передавала захватчиками данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города и предоставила координаты местной поликлиники и одной из школ.

Обе фигурантки задержаны во время выполнения враждебных задач. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.