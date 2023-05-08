В Донецкой области задержали двух коллаборанток, одна из которых работала на вагнеровцев
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух вражеских агентов, которые передавали россиянам информацию о дислокации Сил обороны в регионе. Одна из них работала на ЧВК Вагнера
Об этом информирует СБУ .
Одна из задержанных оказалась жительницей Бахмутского района. Она собирала для врага информацию о местах дислокации огневых позиций и маршрутах перемещения украинских защитников вблизи райцентра.
Все полученные данные женщина посылала боевикам ЧВК Вагнера через своих знакомых в России. Для этого она использовала Telegram: разведданные отправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.
Второй злоумышленницей оказалась жительница Славянска. Она через запрещенную российскую социальную сеть "Одноклассники" поддерживала прямую связь с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте. Через него она передавала захватчиками данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города и предоставила координаты местной поликлиники и одной из школ.
Обе фигурантки задержаны во время выполнения враждебных задач. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- 6 мая Служба безопасности Украины задержала отца и сына, поддержавших захватчиков во время временной оккупации региона.
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