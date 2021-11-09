В Донецкой области задержали чиновников: присваивали пенсии жителей ОРДЛО

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



По информации следствия, житель Константиновки и должностные лица Пенсионного фонда, Фонда социального страхования Украины в Донецкой области, управление социальной защиты населения городского совета и Филиала – Донецкого областного управления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" вступили в сговор и организовали преступную схему противоправного получения соцвыплат.



Организатор подделывал документы на имена жителей временно оккупированных территорий, передавал их органам социальной защиты, где его сообщники оформляли выплаты на эти фальшивые документы.



За год фигуранты дела подделали более 50-ти документов. В прокуратуре сообщают, что преступники присваивали около 400 тыс. грн. на месяц.



Во время обысков правоохранители изъяли документы, печати, удостоверения, мобильные телефоны и деньги в размере $7 150, €350, 24 200 грн.

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