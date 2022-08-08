Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российских оккупантов 17 человек ранены.



В настоящее время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.

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