В Донецкой области за сутки захватчики убили 5 мирных жителей, еще 17 - ранены
За сутки в результате атаки рашистов на Донбассе погибли 5 мирных жителей, еще 17 получили ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов российских оккупантов 17 человек ранены.
В настоящее время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.
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