В Донецкой области за сутки зафиксировали 18 российских обстрелов. Погибли двое детей

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

За сутки россияне обстреляли 16 населенных пунктов. В результате обстрелов ранены 11 человек.

Как добавили в Офисе генпрокурора, 25 апреля при обстреле вражеской армией жилых домов в городе Лиман Краматорского района получили тяжелые травмы 9-летняя девочка и 13-летний мальчик (в Нацполиции отмечают, что возраст ребенка – 14 лет , – ред.). Для оказания квалифицированной медицинской помощи детей пытались перевезти автомобилями скорой и санавиацией в больницы. Впрочем, к сожалению, спасти их не удалось.

Также в результате артиллерийского обстрела армией РФ городов Лиман и Марьинка погибли двое местных жителей, а еще один получил осколочные ранения.

От минно-взрывных травм и оскольчатых ранений пострадали 7 жителей Марьинки, сел Шандриголово и Среднее Краматорского района, а также города Угледар Волновахского района.

За сутки враг ударил по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Марьинка, Новогродовка, Торецк, Большая Новоселка, Новомихайловка, Шандриголово, Среднее, Ямполь, Красногоровка и Новокалиново Очеретинской общины, Сладкое, Времовка,

Мирное население подверглось обстрелам из авиации, ракетным установкам, реактивным системам залпового огня "Град", танкам, тяжелой артиллерии.

Разрушения получили по меньшей мере 37 гражданских объектов – жилые дома, железнодорожная и коммунальная инфраструктура, админздания.

Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ. Открыты 13 уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Оккупанты в Луганской области 17 раз обстреляли мирное население 25 апреля: больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная община