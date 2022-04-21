В Донецкой области за сутки в результате вражеских обстрелов пострадало пятеро гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что российские военные ранили троих жителей Марьинки и двух человек в Угледаре. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.