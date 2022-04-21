В Донецкой области за сутки в результате вражеских обстрелов пострадало пятеро гражданских
В среду, 20 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов пять человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Известно, что российские военные ранили троих жителей Марьинки и двух человек в Угледаре. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.
- Военный эксперт Александр Коваленко считает , что Россия имитирует "битву за Донбасс", ведь нет ресурсов, поэтому основная цель агрессора - оккупация Мариуполя.
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