В Донецкой области за сутки российские войска ранили четырех мирных жителей
За минувшие сутки в результате действий армии России на территории Донецкой области четыре украинца получили ранения разной степени тяжести
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.
За 22 января россияне ранили 4 жителей Донбасса. В частности, троих в Бахмуте и еще одного украинца в Авдеевке.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
В общей сложности рашисты на Донетчине убили 1316 мирных жителей. В результате военных действий российских оккупантов ранения разной степени тяжести получили 2876 человек.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – пишет Кириленко.
- Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.
- За сутки 20 января из-за российской вооруженной агрессии погибли трое гражданских жителей Донецкой области, это 4 - ранены.
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