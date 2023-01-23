Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.

За 22 января россияне ранили 4 жителей Донбасса. В частности, троих в Бахмуте и еще одного украинца в Авдеевке.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

В общей сложности рашисты на Донетчине убили 1316 мирных жителей. В результате военных действий российских оккупантов ранения разной степени тяжести получили 2876 человек.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – пишет Кириленко.

Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.

За сутки 20 января из-за российской вооруженной агрессии погибли трое гражданских жителей Донецкой области, это 4 - ранены.

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