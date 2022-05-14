В Донецкой области за сутки россияне убили трех мирных жителей, еще четырех ранили
В Донецкой области 14 мая оккупанты убили троих гражданских, ранили четырех. Число погибших в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом в телеграмме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения", - подчеркнул он.
В Бахмуте была оказана медицинская помощь двум раненым из Луганщины.
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе выяснить сейчас невозможно.
- Жителей Донецкой области призвали готовиться к возможному прекращению поставок газа.
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