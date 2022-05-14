Об этом в телеграмме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения", - подчеркнул он.

В Бахмуте была оказана медицинская помощь двум раненым из Луганщины.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе выяснить сейчас невозможно.

Жителей Донецкой области призвали готовиться к возможному прекращению поставок газа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb