В Донецкой области за сутки россияне убили двух мирных жителей, семерых ранили

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

За минувшие сутки рашисты убили двух украинцев из Донбасса, в частности в Ямполе и Ивановском. Также в этих населенных пунктах есть по одному человеку раненому.

Еще 5 мирных жителей получили ранения в Бахмуте, Авдеевке, Северске, Иванополье и Дилиевке.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения армия России убила 1384 жителей Донецкой области и 3085 ранила.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.