В Донецкой области за сутки россияне убили двух мирных жителей, семерых ранили
23 февраля в результате действий российских войск на территории Донецкой области погибли двое мирных жителей, семь - получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
За минувшие сутки рашисты убили двух украинцев из Донбасса, в частности в Ямполе и Ивановском. Также в этих населенных пунктах есть по одному человеку раненому.
Еще 5 мирных жителей получили ранения в Бахмуте, Авдеевке, Северске, Иванополье и Дилиевке.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения армия России убила 1384 жителей Донецкой области и 3085 ранила.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.
- 22 февраля глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области город Авдеевка фактически полностью разрушен, а Бахмут - более чем на 80%.
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