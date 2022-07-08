В Донецкой области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 21 ранили
В Донецкой области 7 июля россияне убили 6 человек и 21 ранили. Число погибших в Волновахе и Мариуполе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", - подчеркнул он.
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- Эксглава Донецкой ВГА Павел Жебривский рассказал, что россияне хаотически стряпают по Донетчине, уничтожая города, атакуют Славянск с трех сторон.
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