Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", - подчеркнул он.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Эксглава Донецкой ВГА Павел Жебривский рассказал, что россияне хаотически стряпают по Донетчине, уничтожая города, атакуют Славянск с трех сторон.

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