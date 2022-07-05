Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Отмечается, что за 4 июля в Бахмуте Донецкой области россияне убили 2 мирных жителя. Еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, в Константиновке врачи оказали медицинскую помощь двум людям, раненым в Луганской области.

Как сообщает ОГА, пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

По данным британской разведки , после захвата Лисичанска в Луганской области ВС РФ продолжат применять аналогичную тактику на Донетчине и продвигаться вперед, уничтожая города с помощью артиллерии.