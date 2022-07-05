В Донецкой области за сутки россияне убили 2 мирных жителей, еще четверо ранены
Российские войска продолжают убивать и калечить мирное население областей Украины
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Отмечается, что за 4 июля в Бахмуте Донецкой области россияне убили 2 мирных жителя. Еще 4 человека получили ранения.
Кроме того, в Константиновке врачи оказали медицинскую помощь двум людям, раненым в Луганской области.
Как сообщает ОГА, пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
- По данным британской разведки , после захвата Лисичанска в Луганской области ВС РФ продолжат применять аналогичную тактику на Донетчине и продвигаться вперед, уничтожая города с помощью артиллерии.
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