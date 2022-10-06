Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном. Кроме того, еще 10 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в только что освобожденных городах: 5 в Святогорске и 5 в Лимане", - подчеркнул он. .

Кроме того, 5 октября три человека получили ранения.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно

5 октября hromadske написало, что в деоккупированном Лимане Донецкой области нашли захоронение более 50 гражданских.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb