В Донецкой области за сутки оккупанты убили 4 мирных жителей, найдено еще 10 погибших в деоккупированных городах
В Донецкой области 5 октября россияне убили 4 гражданских, ранили 3. В деоккупированных городах нашли тела еще 10 погибших
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном. Кроме того, еще 10 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в только что освобожденных городах: 5 в Святогорске и 5 в Лимане", - подчеркнул он. .
Кроме того, 5 октября три человека получили ранения.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно
- 5 октября hromadske написало, что в деоккупированном Лимане Донецкой области нашли захоронение более 50 гражданских.
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