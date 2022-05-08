В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов из авиации, ракетных установок, "смерчей", танков и тяжелой артиллерии
Погибло мирное население, также есть раненые. По меньшей мере 85 домов, предприятий, две школы и лицей рашисты разрушили
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины .
Полиция задокументировала военные преступления России в Донецкой области за последние сутки. В частности, удары от РФ получили Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Нью-Йорк, Константиновка Марьинского района, Дроновка Бахмутского района, Звановка Звановской ТО и Сидорово Святогорской ТО.
Оккупанты били мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков и тяжелой артиллерии.
"Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения получили по меньшей мере 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.
Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – пишут в МВД.
- На 6 мая вражеские обстрелы держали Лисичанск в сложной ситуации. Туда организован постоянный подвоз воды и гуманитарной помощи, потому что люди остаются в Лисичанске, хотя эвакуация происходит каждый день. В результате вражеских обстрелов на Луганщине оборвались линии электропоэредачи, из-за этого обесточены Лисичанск и Северодонецк.
- С утра 8 мая оккупанты в Мариуполе начали обустраивать новую точку снайперского огня.
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