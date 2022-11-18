В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены

Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 17 ноября россияне убили одного мирного жителя Бахмута Донецкой области.

Сообщается, что еще четыре человека получили ранения в городе Часов Яр.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 1214 украинцев в Донецкой области. Также 2608 ранены.

Что касается жертв в Мариуполе и Волновахе, то точное количество неизвестно.

"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – пишет Кириленко.

В июле оккупанты попали в многоэтажку в Часовом Яру, погибли 48 человек.

16 ноября оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, это произошло во время эксгумации тела погибшей от российского артиллерийского обстрела 15 сентября. Владелица дома, где проводились следственные действия, погибла.

Тогда же появилось сообщение , что захватчики в Луганской области вывезли в неизвестном направлении 40 местных жителей. Это произошло в поселке Марковка во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За минувшие сутки 16 ноября в Донецкой области четверо украинцев получили ранения, кроме того, правоохранители обнаружили тело погибшего во время оккупации человека.

17 ноября оккупанты применили реактивные системы залпового огня против города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

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