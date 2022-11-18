В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены
За сутки 17 ноября российские захватчики убили мирного жителя и четырех ранили в Донецкой области
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За 17 ноября россияне убили одного мирного жителя Бахмута Донецкой области.
Сообщается, что еще четыре человека получили ранения в городе Часов Яр.
Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 1214 украинцев в Донецкой области. Также 2608 ранены.
Что касается жертв в Мариуполе и Волновахе, то точное количество неизвестно.
"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – пишет Кириленко.
- В июле оккупанты попали в многоэтажку в Часовом Яру, погибли 48 человек.
- 16 ноября оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, это произошло во время эксгумации тела погибшей от российского артиллерийского обстрела 15 сентября. Владелица дома, где проводились следственные действия, погибла.
- Тогда же появилось сообщение , что захватчики в Луганской области вывезли в неизвестном направлении 40 местных жителей. Это произошло в поселке Марковка во время так называемых фильтрационных мероприятий.
- За минувшие сутки 16 ноября в Донецкой области четверо украинцев получили ранения, кроме того, правоохранители обнаружили тело погибшего во время оккупации человека.
- 17 ноября оккупанты применили реактивные системы залпового огня против города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
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