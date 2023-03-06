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В Донецкой области за минувшие сутки россияне убили мирного жителя, пятеро ранены

6 мартa, 2023 понедельник
08:31
война с Россией

За сутки 5 марта на территории Донецкой области в результате действий российской армии погиб человек, пятеро получили ранения

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 5 марта россияне убили одного жителя города Бахмут. Там же трое украинцев получили ранения.

Еще по одному человеку пострадали в Угледаре и Ивановском.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1399 мирных жителей. По меньшей мере 3131 получили ранения разной степени тяжести.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.

  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город все еще находится под обстрелами
  • В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.
  • Министерство реинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
  • За сутки 4 марта от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Бахмута в Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.
Мариуполь
Донетчина
Бахмут
Волноваха
воєнні злочини Росії
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