Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 5 марта россияне убили одного жителя города Бахмут. Там же трое украинцев получили ранения.

Еще по одному человеку пострадали в Угледаре и Ивановском.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1399 мирных жителей. По меньшей мере 3131 получили ранения разной степени тяжести.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.