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В Донецкой области все богослужения на Пасху будут проходить онлайн

13 апреля, 2023 четверг
18:45
Донетчина

В ночь на 17 апреля в Донецкой области будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00. Все богослужения и религиозные таинства должны пройти в режиме онлайн

Об этом сообщили в Донецкой областной госадминистрации.

Как отметил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, в соответствии с требованиями оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия" он подписал распоряжение о запрете массовых собраний в этот период.

"Все богослужения и религиозные обряды должны пройти в онлайн-формате, ведь для россиян любое собрание, скопление людей может стать желанной мишенью. Мы не имеем права допустить жертв, которых можно избежать. Наша задача – максимально принимать меры для безопасности жизни и здоровья жителей Донетчины и всех, кто находится на территории области", - отметил Кириленко.

По словам представителей Нацполиции, на территории области с 21:00 до 05:00 действует комендантский час, в настоящее время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов без специальных разрешений.

Соответственно, общий доступ к культовым сооружениям в воскресенье, 16 апреля, будет разрешен после окончания комендантского часа, а освящение начнется ориентировочно в 05:00.

Жителей области призвали быть ответственными и не дать шансов россиянам устроить кровавые провокации.

  • Украинская система противовоздушной обороны готова к отражению возможных атак врага на Пасху.
  • Во львовских храмах разных конфессий на Пасху не будет ночных богослужений в связи с комендантским часом, который длится с 00:00 до 05:00.
  • В пасхальную ночь, 16 апреля, во многих областях сохраняется комендантский час, однако некоторые ОВА сократили продолжительность ограничений.
Общество
война с Россией
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