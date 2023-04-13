Об этом сообщили в Донецкой областной госадминистрации.

Как отметил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, в соответствии с требованиями оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия" он подписал распоряжение о запрете массовых собраний в этот период.

"Все богослужения и религиозные обряды должны пройти в онлайн-формате, ведь для россиян любое собрание, скопление людей может стать желанной мишенью. Мы не имеем права допустить жертв, которых можно избежать. Наша задача – максимально принимать меры для безопасности жизни и здоровья жителей Донетчины и всех, кто находится на территории области", - отметил Кириленко.

По словам представителей Нацполиции, на территории области с 21:00 до 05:00 действует комендантский час, в настоящее время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов без специальных разрешений.

Соответственно, общий доступ к культовым сооружениям в воскресенье, 16 апреля, будет разрешен после окончания комендантского часа, а освящение начнется ориентировочно в 05:00.

Жителей области призвали быть ответственными и не дать шансов россиянам устроить кровавые провокации.