В Донецкой области все богослужения на Пасху будут проходить онлайн
В ночь на 17 апреля в Донецкой области будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00. Все богослужения и религиозные таинства должны пройти в режиме онлайн
Об этом сообщили в Донецкой областной госадминистрации.
Как отметил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, в соответствии с требованиями оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия" он подписал распоряжение о запрете массовых собраний в этот период.
"Все богослужения и религиозные обряды должны пройти в онлайн-формате, ведь для россиян любое собрание, скопление людей может стать желанной мишенью. Мы не имеем права допустить жертв, которых можно избежать. Наша задача – максимально принимать меры для безопасности жизни и здоровья жителей Донетчины и всех, кто находится на территории области", - отметил Кириленко.
По словам представителей Нацполиции, на территории области с 21:00 до 05:00 действует комендантский час, в настоящее время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов без специальных разрешений.
Соответственно, общий доступ к культовым сооружениям в воскресенье, 16 апреля, будет разрешен после окончания комендантского часа, а освящение начнется ориентировочно в 05:00.
Жителей области призвали быть ответственными и не дать шансов россиянам устроить кровавые провокации.
- Украинская система противовоздушной обороны готова к отражению возможных атак врага на Пасху.
- Во львовских храмах разных конфессий на Пасху не будет ночных богослужений в связи с комендантским часом, который длится с 00:00 до 05:00.
- В пасхальную ночь, 16 апреля, во многих областях сохраняется комендантский час, однако некоторые ОВА сократили продолжительность ограничений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное