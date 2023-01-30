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В Донецкой области враг убил на линии столкновения местного жителя, еще одного ранил в Часовом Яру

30 января, 2023 понедельник
08:20
война с Россией

29 января в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области погиб мирный житель прифронтового города, еще один ранен в Часовом Яру

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

Вчера стало известно, что рашисты убили одного мирного жителя Красногоровки. Также в результате действий российских войск в городе Часов Яр человек получил ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1335 украинцев и еще 2930 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - отмечает Кириленко.

  • За сутки 28 января из-за российской вооруженной агрессии погибли четверо жителей Донецкой области, еще 17 человек получили ранения.

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Мариуполь
Донетчина
Волноваха
воєнні злочини Росії
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