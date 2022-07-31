English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

В Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

31 июля, 2022 воскресенье
07:40
война с Россией

Сегодня, 31 июля, начались сто пятьдесят восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений.

Российские оккупанты не прекращают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

"С целью сковывания действий Сил обороны снова продлены сроки проведения мероприятий по проверке боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На этот раз до шестого августа текущего года", - пишут наши военные.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Ведет воздушную разведку БПЛА. Обстрелял из ствольной артиллерии объекты инфраструктуры населённых пунктов Железный Мост Черниговской и Журавка Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, производит систематические обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровка, Петровка, Рубежное, Мосьпаново, Победа, Асеевка, Гусаровка и Чеполь.

"Вел воздушную разведку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Нанес авиационный удар возле Старого Салтова. .

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел.

"Беспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел", - отмечают в ВСУ.

НА Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны наших подразделений.

На Северском направлении совершал обстрелы из артиллерии возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары в неподалеку Спирного и Григоровки.

На Бахмутском направлении вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное. Нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка к разведке позиций переднего края на направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Павлограда, Краматорска и Озерного", – говорят в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опросного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времевка и Новополь. Авиационные удары зафиксированы недалеко от Степного и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял районы Волшебного, Орехово и Каменского. Вел воздушную разведку БпЛА возле Орехова и Новояковловки.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны на Криворожском направлении. Продолжает осуществлять огневое влияние и авиационные удары для сковывания действий наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь и усилению войск.

Совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское и Днепровское. Вел воздушную разведку наших позиций.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
военные силы Украины
Читайте также:
29 июля, 2022 пятница
"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
Антон "Карий"
Автор Татьяна Яворськая
29 июля, 2022 пятница
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
29 июля, 2022 пятница
"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.89
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
31 июля
07:15
62 медали: украинцы на Европейских университетских играх завоевали второе общекомандное место
07:02
Интервью
Мэтью Брайза: Война России против Украины – это такая же политика, только с использованием других средств
06:51
В Италии убийство в центре африканского мигранта вызвало дебаты в обществе
06:28
Обновлено
Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов, - мэр
06:15
Из Покровска во Львов 31 июля отправится один эвакуационный поезд
06:02
Ночью в Харькове раздалась серия взрывов
03:42
Обновлено
Никополь
В Никополе прогремели взрывы. Россия обстреляла район
03:02
Вражеская авиация 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах, - ОК "Юг"
02:53
Бразилец после 9 лет в "Шахтере" попрощался с командой на украинском языке
02:19
Россия резко увеличила количество кораблей в Черном море
01:59
Украинские вертолеты нанесли удары по опорным пунктам РФ в Херсонском и Николаевском районах
01:46
Россия согласилась допустить специалистов ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке
00:52
Россия 5 раз обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии. Зафиксировано 80 прилетов
00:28
ВСУ уничтожили 7 складов России на оккупированных территориях
2022, суббота
30 июля
23:52
"Бавария" забила 5 голов и завоевала Суперкубок Германии
23:33
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Три четверти танков не заводится, а для артиллерии 60-70-х годов ВСУ просто недостижимы. Оппозиция провела расследование боеспособности армии Лукашенко
23:26
"Мы не Россия, для нас каждая жизнь имеет значение". Зеленский просит население Донбасса эвакуироваться
23:14
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии
22:48
"Какие после этого могут быть отношения с террористом?", – Зеленский призвал мировых лидеров уничтожить все связи с Россией после теракта в Оленовке
22:27
Байден снова заразился коранавирусом
22:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июля
22:04
Глава МИД Латвии призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма
21:50
Эксклюзив
У противника сейчас нет возможности перебрасывать войска с одного направления на другое, - эксперт Defense Express Рябых
21:48
Полковник Константин Машовец
На Юге Украины россияне разворачивают самую мощную группировку. Очевидно, для наступления - координатор "Информсопротивления" Машовец
21:38
В США выиграли один из крупнейших лотерейных джек-потов в истории - $1,3 млрд
21:22
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия действует по принципам политической культуры ГУЛАГа, - Портников
21:13
Партизаны в Луганской области устроили повреждение железной дороги, по которой оккупанты возили боеприпасы, - Гайдай
21:03
Эксклюзив
Путин до осенних дождей будет подгонять своих военных только вперед, – дипломат Мэтью Брайза
20:57
Эксклюзив
Я подозреваю, что в Оленовке оккупанты прикрыли свои преступления, довели ребят до того состояния, когда их уже нельзя было обменивать, - парамедик Тайра
20:46
На фото Вооруженные силы Украины
На Херсонщине армия РФ отказалась от наступления после обстрела ВСУ
20:41
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав
Церковь не должна говорить о "конфликте" России с Украиной. Это не "конфликт", а агрессия и военные преступления, – предстоятель УГКЦ Святослав
20:35
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина показала миру, что российскую танковую армаду можно уничтожать, - Згурец
20:33
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне получили частичный успех в направлении Бахмута, - Генштаб ВСУ
20:27
Эксклюзив
У России не осталось резервов: по Москве собирают бездомных, а в глубинке рекламируют авто за "гробовые" выплаты, - Пионтковский
20:07
Эксклюзив
Россия нанесла удар по порту Одессы, чтобы судовладельцы боялись отправлять суда в украинские порты, - экономист Кушнирук
19:59
Эксклюзив
Трагедия в Оленовке не первая: Россия и подконтрольные ей боевики пытают и убивают украинцев с 2014 г., - правозащитница Катриченко
19:56
На фото посольство РФ в Британии
Британский парламентарий призвал выдворить посольство РФ
19:46
"Мы найдем их, где бы они ни находились". Заявление командира полка "Азов" Надточия о виновниках трагедии в Оленовке
19:27
Россияне обстреляли район ХТЗ в Харькове
19:19
Эксклюзив
Европа готова противостоять российскому энергетическому шантажу, - дипломат Мэтью Брайза
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV