В Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений.

Российские оккупанты не прекращают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

"С целью сковывания действий Сил обороны снова продлены сроки проведения мероприятий по проверке боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На этот раз до шестого августа текущего года", - пишут наши военные.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Ведет воздушную разведку БПЛА. Обстрелял из ствольной артиллерии объекты инфраструктуры населённых пунктов Железный Мост Черниговской и Журавка Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, производит систематические обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровка, Петровка, Рубежное, Мосьпаново, Победа, Асеевка, Гусаровка и Чеполь.

"Вел воздушную разведку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки. Нанес авиационный удар возле Старого Салтова. .

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел.

"Беспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел", - отмечают в ВСУ.

НА Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытается определить систему обороны наших подразделений.

На Северском направлении совершал обстрелы из артиллерии возле Славянска, Северска, Выемки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары в неподалеку Спирного и Григоровки.

На Бахмутском направлении вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное. Нанес авиаудары возле Покровского и Бахмута.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка к разведке позиций переднего края на направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Павлограда, Краматорска и Озерного", – говорят в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опросного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Золотая Нива, Времевка и Новополь. Авиационные удары зафиксированы недалеко от Степного и Малых Щербаков.

На Запорожском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял районы Волшебного, Орехово и Каменского. Вел воздушную разведку БпЛА возле Орехова и Новояковловки.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны на Криворожском направлении. Продолжает осуществлять огневое влияние и авиационные удары для сковывания действий наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь и усилению войск.

Совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Осокоровка, Ивановка, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Благодатное, Украинка, Прибужское и Днепровское. Вел воздушную разведку наших позиций.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.