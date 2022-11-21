Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Ситуация сложная, именно сейчас продолжаются бои и враг пытается штурмовать Бахмут и окрестности города. В эти минуты по всей линии столкновения южнее и севернее Бахмута продолжаются артиллерийские дуэли. Сейчас участились артиллерийские обстрелы и под прикрытием артиллерии враг делает попытки продвигаться малыми группами по деревням, посадкам, полям. Наши бойцы дают отпор всем враждебным усилиям. Бывают ситуации, когда расстояние между противником и нами до 30 метров, к тому же в день могут быть по несколько атак на одну позицию, здание или село, - отметил боец батальона "Свобода".



Владимир Назаренко подчеркнул, что рано недооценивать врага, потому что, к сожалению, еще сохраняется у него преимущество.



"Зная, по каким советским учебникам учат русскую армию, понимаем, что их артиллерия накрывает квадратами. Часто бывает, что во время столкновений, когда идет лобовая атака 30 на 30 метров, то россияне применяют артиллерию по своим же силам, потому что у них норматив покрытие артиллерии гектарами, т.е. чтобы в этих ужасных погодных условиях была возможность разведать какого-нибудь вражеского пехотинца, чем заставлять наших бойцов мерзнуть под постоянными обстрелами в окопах", - пояснил Назаренко.

19 ноября офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что у Бахмута противник пытается пехотой штурмовать позиции ВСУ: все завалено трупами врага

21 ноября Генштаб ВСУ сообщит , что защитники Украины отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb