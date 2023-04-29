В Донецкой области враг обстрелял дома, предприятия, автобазу, убил одного человека, ранил еще шестерых
В Донецкой области 29 апреля россияне обстреляли дома, админздания, предприятия, промзону, убили одного гражданского, ранили еще шестерых
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
Утром РФ обстреляла Малотарановку Краматорской ОТО, в результате чего два человека получили ранения, в том числе ребенок - его госпитализировали с тяжелыми ожогами.
Также 15 раз из разного оружия били по Авдеевке. Попали в жилищный сектор, промзону, коксохимический завод, автобазу и территорию кемпинга. Информация о раненых и погибших не поступала. В Кураховской общине россияне попали в дом в Остром, также обстреляли окрестности Курахово и Островского. По Марьинке неоднократно били из артиллерии.
В Торецке погиб один человек, еще два получили ранения. Также россияне повредили 16 домов, три объекта инфраструктуры и два админздания. В Часовом Яру ранения получили двое гражданских, были повреждены частный дом и два предприятия.
В Торском и Заречном РФ ударила по двум домам. В ночь на 29 апреля под обстрелом оказался Святогорск – жертв нет.
- 27 апреля в Донецкой области россияне обстреляли около 20 домов, магазин, медучреждения, объект инфраструктуры и ранили человека.
- 28 апреля россияне попали из артиллерии по объекту электрогенерации в Донецкой области, повредив оборудование.
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