Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

Утром РФ обстреляла Малотарановку Краматорской ОТО, в результате чего два человека получили ранения, в том числе ребенок - его госпитализировали с тяжелыми ожогами.

Также 15 раз из разного оружия били по Авдеевке. Попали в жилищный сектор, промзону, коксохимический завод, автобазу и территорию кемпинга. Информация о раненых и погибших не поступала. В Кураховской общине россияне попали в дом в Остром, также обстреляли окрестности Курахово и Островского. По Марьинке неоднократно били из артиллерии.

В Торецке погиб один человек, еще два получили ранения. Также россияне повредили 16 домов, три объекта инфраструктуры и два админздания. В Часовом Яру ранения получили двое гражданских, были повреждены частный дом и два предприятия.

В Торском и Заречном РФ ударила по двум домам. В ночь на 29 апреля под обстрелом оказался Святогорск – жертв нет.