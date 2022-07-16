Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник применяет ствольную артиллерию, системы залпового огня, активизировалась вражеская авиация. Враг уничтожает города. Украинские защитники держат рубежи. Прямого контакта с врагом нет, наши ребята сами ищут прямого контакта с врагом, но они боятся выходить и избегают" Рубан.

Боец нацгвардии также добавил, что в Краматорском районе враг перегруппировывается и постоянно обстреливает город.

15 июля оккупанты обстреляли центр Бахмута на Донетчине из реактивной артиллерии. В результате обстрела ранены мирные жители

Украинские военные отразили штурм российских оккупантов на Донецком и Бахмутском направлениях

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