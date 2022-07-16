В Донецкой области враг избегает прямого контакта, - боец нацгвардии Рубан
Боец нацгвардии Украины, батальон "Свобода" Артем Рубан рассказал, что самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмут и Славянск
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник применяет ствольную артиллерию, системы залпового огня, активизировалась вражеская авиация. Враг уничтожает города. Украинские защитники держат рубежи. Прямого контакта с врагом нет, наши ребята сами ищут прямого контакта с врагом, но они боятся выходить и избегают" Рубан.
Боец нацгвардии также добавил, что в Краматорском районе враг перегруппировывается и постоянно обстреливает город.
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