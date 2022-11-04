В Донецкой области войска РФ убили за сутки 8 гражданских, еще 14 - ранены
Российские войска в Донецкой области убили 8 местных жителей, 14 человек получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
За 3 ноября оккупанты убили пять жителей Бахмута, одного жителя Покровска и двух человек из Нелиповки и Красногоровки. 14 гражданских ранили.
Между тем, правоохранительные органы обнаружили тело селянина в Крымках. Убийство произошло во время российской оккупации.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает Кириленко.
Из-за военного положения точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
Всего с начала российского вторжения убито более 1160 гражданских из Донбасса.
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