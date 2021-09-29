В Донецкой области военные остановили автомобиль с оружием, водителя задержали
У Волновахи в Донецкой области военные Нацгвардии остановили автомобиль с оружием. Они обнаружили стрелковое оружие, РПГ и пулеметы
Об этом передает пресс-служба Нацгвардии.
"Во время несения службы на мобильном блокпосту вблизи Волновахи, в Донецкой области, военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского задержали гражданина, который перевозил 7 единиц оружия и боеприпасы", - говорится в сообщении.
При осмотре в багажнике автомобиля "Волга" нацгвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм.
За рулем находился 22-летний молодой человек. Его задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное