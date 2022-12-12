Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

"Произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г. р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г. р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ Главного управления Максим Лизя 1979 г. р.", - говорится в сообщении.

За жизнь раненых пиротехников борются врачи.

Ранее в Херсонской области четверо полицейских из Черкасской области погибли, подорвавшись на вражеских минах.

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