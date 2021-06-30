В Донецкой области в шахте погиб горняк
Правоохранители выясняют причины смертельной травмы 37-летнего горняка на шахте в Доброполье
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры .
Возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.
Установлено, что 29 июня на ГП "Добропольеуголь-добыча" шахта "Алмазная" во время выполнения подземных работ с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка.
От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.
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