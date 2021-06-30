В Донецкой области в шахте погиб горняк

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры .



Возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.



Установлено, что 29 июня на ГП "Добропольеуголь-добыча" шахта "Алмазная" во время выполнения подземных работ с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка.



От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

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