В Донецкой области в результате российских обстрелов за сутки погибли четыре гражданских, еще 9 получили ранения

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал в фейсбуке .

"7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 2 в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения", - отметил он.

В настоящее время невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

7 мая в Донецкой области россияне обстреляли Краматорск, Бахмут, Дробышево, Дружковку и Константиновку.

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