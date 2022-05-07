В Донецкой области в результате российских обстрелов за сутки погибли четыре гражданских, еще 9 получили ранения
В течение 7 мая в Донецкой области окупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте и еще двоих - в Константиновке, 9 человек получили ранения
Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал в фейсбуке .
"7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 2 в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения", - отметил он.
В настоящее время невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
- 7 мая в Донецкой области россияне обстреляли Краматорск, Бахмут, Дробышево, Дружковку и Константиновку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное