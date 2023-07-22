Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что из-за российских обстрелов Донетчины обесточивались 18 населенных пунктов. В частности, без питания остались две угольные шахты.

Как сообщают в Минэнергетике, под землей некоторое время находились заблокированные работники. Позже шахтеров успешно вывели на поверхность. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Кроме того, из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.