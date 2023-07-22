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В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточены две шахты, - Минэнерго

22 июля, 2023 суббота
13:53
Экономика

В результате обстрелов Донецкой области без питания остались две угольные шахты. Под землей на время были заблокированы работники

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что из-за российских обстрелов Донетчины обесточивались 18 населенных пунктов. В частности, без питания остались две угольные шахты.

Как сообщают в Минэнергетике, под землей некоторое время находились заблокированные работники. Позже шахтеров успешно вывели на поверхность. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Кроме того, из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 271 попадания в объекты энергетической инфраструктуры, некоторые из них не подлежат восстановлению.
  • 19 июля сообщалось , что Минэнерго ведет переговоры с ENTSO-E по увеличению объемов импорта электроэнергии из европейских стран. Это – средство предотвращения блекаутов
Украина
Война с Россией
Донетчина
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