В Донецкой области в результате обстрелов россиян погибли четверо жителей, шестеро ранены
За 31 января от рук российских войск погибли четыре местных жителя Донецкой области. Еще шесть гражданских получили ранения
Об этом в телеграмме проинформировал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 31 января россияне убили 4 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Парасковеевке и 1 Угледаре. Еще 6 человек в области получили ранения", - написал он.
Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1339 жителей Донбасса, еще 2939 получили ранения. Однако эти данные не окончательны: точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе определить невозможно.
- Прошедшие сутки, 31 января, вражеские войска обстреливали на Донетчине : Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу, Майорск, Бердичи, Тонечко, Северное, Ав инку, Победу, Большую Новоселку, Нескучное, Новоукраинку, Богоявленку, Угледар, Никольские Дачи, Времивку и Новополь. А ВСУ отразили атаки в 8 городах и селах.
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