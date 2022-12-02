В Донецкой области в результате обстрелов армии РФ пострадали шесть мирных жителей
За сутки российские захватчики наносили удары по Донбасу. В результате пострадали шесть гражданских украинцев
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
1 декабря в результате обстрелов армии РФ ранения получили шесть мирных жителей Донбасса. В частности, четыре человека пострадали в Бахмуте и еще два - в Курахово.
Всего с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погибли 1235 украинцев, проживавших на территории Донецкой области. Еще 2671 – пострадал.
Кроме того, на временно оккупированных территориях в настоящее время невозможно установить точное количество жертв.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- За 28 ноября кафиры убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек.
- Вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
- Нацполиция задокументировала последствия 20 обстрелов Донецкой области под поражением 19 гражданских объектов.
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