Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

1 декабря в результате обстрелов армии РФ ранения получили шесть мирных жителей Донбасса. В частности, четыре человека пострадали в Бахмуте и еще два - в Курахово.

Всего с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погибли 1235 украинцев, проживавших на территории Донецкой области. Еще 2671 – пострадал.

Кроме того, на временно оккупированных территориях в настоящее время невозможно установить точное количество жертв.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

За 28 ноября кафиры убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек.

Вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

Нацполиция задокументировала последствия 20 обстрелов Донецкой области под поражением 19 гражданских объектов.

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