В Донецкой области увеличили продолжительность комендантского часа
С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Донецкой области увеличили продолжительность комендантского часа: начинается в 21:00 и заканчивается в 05:00
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
С 1 сентября на всей территории Донецкой области комендантский час будет начинаться часом раньше – в 21:00 и заканчиваться позже - в 5:00.
"С сегодняшнего дня комендантский час в Донецкой области начинается в 21:00 и заканчивается в 05:00 на следующий день. В это время запрещено находиться на улице, а также необходимо соблюдать специальный режим светомаскировки. Соблюдайте установленные правила - это вопрос вашей личной и общественной безопасности!" – подчеркнул Кириленко.
Во время действия комендантского часа передвигаться можно только в укрытие и только во время воздушной тревоги.
Уличное освещение, вывески, фонари должны быть погашены.
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