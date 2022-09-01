Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

С 1 сентября на всей территории Донецкой области комендантский час будет начинаться часом раньше – в 21:00 и заканчиваться позже - в 5:00.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Донецкой области начинается в 21:00 и заканчивается в 05:00 на следующий день. В это время запрещено находиться на улице, а также необходимо соблюдать специальный режим светомаскировки. Соблюдайте установленные правила - это вопрос вашей личной и общественной безопасности!" – подчеркнул Кириленко.

Во время действия комендантского часа передвигаться можно только в укрытие и только во время воздушной тревоги.

Уличное освещение, вывески, фонари должны быть погашены.

30 августа в Донецкой области россияне обстреляли 47 гражданских объектов, в том числе 29 домов, Дворец спорта, убили 4 гражданских, ранили еще двоих.

В Донецкой области 31 августа оккупанты убили 5 гражданских, ранили 12. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.

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