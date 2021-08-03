В Донецкой области умер еще один горняк, пострадавший от взрыва в шахте Метинвеста, - Волынец
Умер пострадавший при взрыве на шахте "Покровское" горняк - это уже вторая жертва трагедии
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.
"К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы г. Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - пишет Волынец в соцсети.
Пока еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровска. За их жизнь продолжают бороться врачи.
- Напомним, что 31 июля на на шахте в смит Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени находились в больнице.
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