В Донецкой области умер еще один горняк, пострадавший от взрыва в шахте Метинвеста, - Волынец

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.



"К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы г. Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - пишет Волынец в соцсети.



Пока еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровска. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Напомним, что 31 июля на на шахте в смит Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени находились в больнице.