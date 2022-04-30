В Донецкой области украинские разведчики уничтожили российский беспилотник

Об этом сообщило в фейсбуке ОК "Восток".



"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10", - говорится в сообщении.



БПЛА принадлежал российскому МЧС.

29 апреля в зоне ООС украинские военные уничтожили 7 вражеских беспилотников.

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