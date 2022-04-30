В Донецкой области украинские разведчики уничтожили российский беспилотник
В Донецкой области украинские военные сбили БПЛА "Орлан-10" российского МЧС
Об этом сообщило в фейсбуке ОК "Восток".
"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10", - говорится в сообщении.
БПЛА принадлежал российскому МЧС.
- 29 апреля в зоне ООС украинские военные уничтожили 7 вражеских беспилотников.
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