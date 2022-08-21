В Донецкой области украинские морпехи за сутки ранили и убили 12 россиян, уничтожили два танка и самоходную гаубицу
В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 оккупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С"
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграмме .
"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 самоходная гаубица" - отметили в ВСУ.
Также военно-морские силы отметили, что окончательные потери захватчиков уточняют.
- С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 кафиров, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.
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