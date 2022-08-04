Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

"В Донецкой области, десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов", - подчеркнули украинские военные.

На фото представлены убитые россияне, их личные вещи и контракты на 6 месяцев.

31 июля ВСУ уничтожили новые российские склады с боеприпасами, танки, артустановки и ликвидировали 52 россиянина.

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