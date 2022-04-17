В Донецкой области украинские десантники сбили российский БПЛА стоимостью около $100 тыс., - Генштаб ВСУ
В Донецкой области сечеславские десантники уничтожили беспилотник "Орлан-10" оккупантов
Об этом заявил Генштаб ВСУ .
"В Донецкой области, Сечеславские десантники охотились на многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что одна такая БПЛА стоит около $100 тыс.
- Напомним, ВСУ уничтожили 13 воздушных целей россиян за 16 апреля.
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