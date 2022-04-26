В Донецкой области сообщили о подозрении директору школы, которая добровольно сотрудничала с оккупантами

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой прокуратуры в facebook 26 апреля.



"Находясь в должности директора учебного заведения, переименованного оккупантами в "Волновахскую опорную школу № 5", подозреваемая пропагандирует вооруженную агрессию РФ против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование установило, что в апреле 2022 года директор школы в Волновахе предала Украину и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями "ДНР", которые временно оккупировали Волноваху.



Следователи установили, что женщина сообщила подконтрольному российским захватчикам СМИ о том, что г. Волноваху и здание школы якобы обстреляли Вооруженные Силы Украины, что не соответствует действительности.



Санкции статьи (ст. 111-1 УК Украины), которую инкриминируют женщине, предусматривают наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 3 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

За сутки россияне 18 раз обстреляли Донецкую область, погибли четверо мирных жителей, среди них - двое детей.

С начала полномасштабной агрессии российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов, исламский центр и молитвенное помещение баптистов.