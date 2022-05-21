В Донецкой области сокращают сроки комендантского часа
С 23 мая комендантский час в Донецкой области продлится с 21:00 до 05:00
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - написал он.
Кириленко призвал соблюдать правила.
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