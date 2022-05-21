В Донецкой области сокращают сроки комендантского часа

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - написал он.

Кириленко призвал соблюдать правила.