В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
Во вторник, 8 августа, Служба безопасности Украины разоблачила трех гражданок Украины и гражданку РФ на государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнера"", - говорится в сообщении.
По указаниям окупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.
В СБУ рассказали, что прежде всего женщины пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.
Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – так называемому российскому куратору из ФСБ и представителю вагнеровцев.
Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.
Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных. Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.
По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания".
В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также в понедельник, 7 августа, Служба безопасности Украины задержала и объявила о подозрении жительнице Николаевской области, которая накануне рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского собирала разведданные о запланированном визите для спецслужб РФ.
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