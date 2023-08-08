Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнера"", - говорится в сообщении.

По указаниям окупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.

В СБУ рассказали, что прежде всего женщины пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – так называемому российскому куратору из ФСБ и представителю вагнеровцев.

Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных. Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания".

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.