English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Донецкой области СБУ обезвредила вражеских агентов, корректировавших ракетные удары по Бахмуту

В Донецкой области СБУ обезвредила вражеских агентов, корректировавших ракетные удары по Бахмуту

20 июля, 2022 среда
12:42
война с Россией

В Бахмуте Донецкой области правоохранители провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили четырех вражеских агентов

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Бахмуту.

Известно, что они были завербованы спецслужбами России для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Кроме того, агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, в том числе сотрудников Службы безопасности.

СБУ сообщила, что эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против сил обороны вблизи восточного фронта.

  • 15 июля СБУ задержала агентов РФ, которые "сливали" позиции ВСУ и корректировали обстрелы Николаевщины. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
  • 18 июля суд отправил под арест бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующего работника СБУ Олега Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.
  • 18 июля СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
СБУ
военные силы Украины
Донетчина
коллаборанти
Читайте также:
Роман Безсмертний
19 июля, 2022 вторник
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Путін
20 июля, 2022 среда
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
18 июля, 2022 понедельник
Это самая новая модификация, их всего 12 бортов. Эксперт рассказал интересные детали о сбитом оккупантами собственном Су-34
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.85
    Покупка 35.85
    Продажа 36.84
  • EUR
    Покупка 36.12
    Продажа 37.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
14:28
Эксклюзив
HIMARS и другая артиллерия ВСУ позволяют в ближайшее время изменить характер боевых действий, - Сергей Згурец
14:23
Эрдоган унизил Путина во время встречи в Тегеране
14:12
Онлайн-тестировщик: для поступающих разработали видеоинструкцию по сдаче мультипредметного теста
14:00
Теперь не только Донбасс: Лавров заявил, что РФ изменила "географические" задачи в войне с Украиной
13:56
Центр нацсопротивления получил данные россиян, причастных к зверствам в Буче
13:50
Наталья Диденко
Сухая и облачная погода и порывистый ветер: Наталья Диденко дала прогноз на 21 июля
13:49
Украина и ЕС до сих пор не ввели санкции против 8 из 9 руководителей российского "Ростеха"
13:37
Маркевич дал прогноз на матч "Динамо" – "Фенербахче" в ЛЧ
13:37
Эксклюзив
После уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить из Херсона, – боец ВСУ Трегубов
13:29
Чехия Украина
Главы МИД Чехии и Австрии прибыли с визитом в Украину
13:27
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских и ранили еще 16
13:10
Россия отправила на утилизацию крупнейшую в мире подлодку, - СМИ
13:10
Сергей Лавров
Лавров пригрозил Европе столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину
13:03
Прокуратура заочно объявила подозрение главному железнодорожнику оккупированной Херсонщины
12:55
Метрополитен-опера и Польская национальная опера организуют Украинский оркестр свободы
12:49
Минюст США
Минюст США просит более широкие полномочия для ареста активов российских олигархов в пользу Украины
12:26
Николаев закроют на день-два для зачистки от коллаборантов
12:18
Охотилась на HIMARS и дроны. Эксперт рассказал о новейшей российской РЛС, уничтоженной на Херсонщине
12:15
Обновлено
Россияне нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие и погибшие, в том числе 13-летний мальчик
12:12
Прокуратура объявила подозрения псевдочиновникам "органов юстиции Л/ДНР"
12:04
Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
11:52
"Почти разрушен": оккупанты ограничили движение по Антоновскому мосту на Херсонщине
11:46
В РФ выдвинули требование к Википедии из-за правды о войне с Украиной
11:46
Если бы Россия не остановила действия НАТО в Украине, то Альянс начал бы войну под предлогом Крыма: новые фейки от РФ
11:42
Призывал РФ ударить ракетами по Одессе: полиция задержала поклонника "русского мира"
11:36
Эксклюзив
Путин боится испортить отношения с Турцией, – эксперт-международник Яковлев
11:30
Эксклюзив
Сергей Згурец
Точные удары HIMARS в Херсонской области показали, что россиянам нужно искать пути отступления, - военный эксперт Згурец
11:24
Эксклюзив
Перемирие для вывоза зерна из украинских портов может стать ловушкой для Украины, - дипломат Хара
11:05
В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 43 гражданских
10:55
Во время разминирования Змеиного обнаружили оружие и технику оккупантов и эвакуировали украинского кота
10:53
Луческу рассказал, в каком состоянии "Динамо" подошло к старту в Лиге чемпионов
10:48
Минцифры начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24
10:42
Эксклюзив
На Антоновском мосту раздались 4 взрыва, стоит сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке, - депутат Херсонского облсовета Хлань
10:26
Впервые со времен Второй мировой войны. В России рекордно снижается рождаемость
10:24
Должны постоянно говорить, что украинский народ сильный: Магучих о серебре ЧМ по легкой атлетике
10:19
Рашисты из минометов обстреляли Шосткинский район Сумщины
10:05
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до 679
09:56
ЕС в текущем году планирует сократить потребление газа на 15%, - Bloomberg
09:47
Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины
09:45
Сеть торговых центров помогла Центру соцподдержки в Киевской области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV