В Донецкой области СБУ обезвредила вражеских агентов, корректировавших ракетные удары по Бахмуту

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Бахмуту.

Известно, что они были завербованы спецслужбами России для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Кроме того, агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, в том числе сотрудников Службы безопасности.

СБУ сообщила, что эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против сил обороны вблизи восточного фронта.

15 июля СБУ задержала агентов РФ, которые "сливали" позиции ВСУ и корректировали обстрелы Николаевщины. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

18 июля суд отправил под арест бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующего работника СБУ Олега Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России.

18 июля СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву.

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