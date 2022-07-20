В Донецкой области СБУ обезвредила вражеских агентов, корректировавших ракетные удары по Бахмуту
В Бахмуте Донецкой области правоохранители провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили четырех вражеских агентов
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Сообщается, что СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Бахмуту.
Известно, что они были завербованы спецслужбами России для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.
Кроме того, агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, в том числе сотрудников Службы безопасности.
СБУ сообщила, что эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против сил обороны вблизи восточного фронта.
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- 18 июля СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву.
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