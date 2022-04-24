В Донецкой области с 25 апреля изменится время комендантского часа

Об этом предупредил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 20:00 до 05:00", - подчеркнул он.



Павел Кириленко призвал людей соблюдать эти правила для личной и общественной безопасности.

Напомним, ранее в Луганской области сменили время комендантского часа.

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