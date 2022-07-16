В Донецкой области российские захватчики убили 7 мирных жителей
За минувшие сутки в Донецкой области решители убили семь человек, еще 14 ранены
Об этом информирует глава Донецкой ОВ Павел Кириленко .
"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Красногоровке, одного человека в Славянске, еще по одному в Авдеевке, Закотном, Горняке и Островском", - говорится в сообщении.
Также 14 человек получили ранения.
Стало известно, что в Константиновке скончался человек, ранее получивший ранения в Луганской области.
Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно узнать точное количество жертв на временно оккупированных территориях Мариуполя и Волновахи.
- 15 июля оккупанты обстреляли центр Бахмута на Донетчине из реактивной артиллерии. В результате обстрела ранены мирные жители.
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