Об этом информирует глава Донецкой ОВ Павел Кириленко .

"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Красногоровке, одного человека в Славянске, еще по одному в Авдеевке, Закотном, Горняке и Островском", - говорится в сообщении.

Также 14 человек получили ранения.

Стало известно, что в Константиновке скончался человек, ранее получивший ранения в Луганской области.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно узнать точное количество жертв на временно оккупированных территориях Мариуполя и Волновахи.

15 июля оккупанты обстреляли центр Бахмута на Донетчине из реактивной артиллерии. В результате обстрела ранены мирные жители.

Украинские военные отразили штурм российских оккупантов на Донецком и Бахмутском направлениях.

За время полномасштабной войны против РФ кафиры 17 314 раз попали в гражданские объекты и более 300 – в военные.

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