В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
В четверг, 2 марта, в результате действий армии врага на территории Донецкой области погибли два человека, пятеро украинцев ранены
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За минувшие сутки россияне убили двух жителей поселка Большая Новоселка в Донецкой области.
В городе Бахмут трое украинцев потерпели впечатления. Также еще по двое раненых в Красногоровке и Железном.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.
Всего с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года рашисты убили 1394 мирных жителя, по меньшей мере 3119 получили ранения.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава региона.
- Днем 1 марта российские кафиры обстреляли Времен Яр Донецкой области, в результате чего получила ранение пожилая женщина . Кроме того, от российских обстрелов пострадала школа.
- За сутки 1 марта в результате действий российского войска на территории Донецкой области погиб мирный житель, пятеро получили ранения.
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