Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За минувшие сутки россияне убили двух жителей поселка Большая Новоселка в Донецкой области.

В городе Бахмут трое украинцев потерпели впечатления. Также еще по двое раненых в Красногоровке и Железном.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.

Всего с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года рашисты убили 1394 мирных жителя, по меньшей мере 3119 получили ранения.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава региона.