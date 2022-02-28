В Донецкой области российские военные убили 46 мирных жителей с момента эскалации 17 февраля

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Telegram.



"Под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 42 дома", - говорится в сообщении.



Вечером был в очередной обстрелянный поселок Сартана. Погибли 2 человека, 5 получили ранения.



В Нацполиции отметили, что полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.

Напомним, 26 февраля в Волновахе Донецкой области из-за обстрелов российских военных "Градами" и артиллерией погибли 15 мирных жителей.

28 февраля российская авиация обстреляла поселок Сартану под Мариуполем Донецкой области.