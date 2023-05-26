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В Донецкой области российские военные грабят частные дома под предлогом "контрдиверсионных мероприятий"

26 мая, 2023 пятница
19:00
Война с Россией

Российские военнослужащие в Новопетриковке Донецкой области грабят частные дома, изымают мобильные устройства и незаконно завладевают автомобилями местных жителей. Это они делают под предлогом "контрдиверсионных мер"

Об этом говорится в строительстве Генштаба 26 мая.

По сообщению Генерального штаба ВСУ, оккупанты привезли во временно захваченную Новопетриковку Донецкой области несколько десятков российских военнослужащих, которые обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. Это они делают под предлогом "контрдиверсионных мер".

Удары ВСУ по россиянам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

За эти сутки враг совершил 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и, дважды в сутки, применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по городу Днепр .

Кроме этого, россияне нанесли 60 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.

При этом оккупанты совершили около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по нашим военным позициям и густонаселенным районам. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения, повреждены медицинские учреждения в Днепре, учебные заведения в Изварином и Нью-Йорке, многоквартирные и частные дома.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности произошло 18 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караическое, Малая Волча Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Враг нанес авиационных ударов вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Двухлетнему, Масютовке, Кисловке, Каменка Харьковской области и Стельмаховке - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудару в районе Угледара, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

  • Утром 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по медучреждению в Днепре. В результате атаки погибли три человека и по меньшей мере 30 получили ранения.
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