В Донецкой области российские оккупанты за сутки убили 7 и ранили 2 мирных жителей
За 7 сентября россияне убили семь мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграмме.
"Россия убивает гражданских! За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения... Каждый военный преступник будет наказан!" , – пишет Кириленко.
Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 810 человек, еще 2025 украинцев получили ранения.
По состоянию на 8 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Волновахе и Мариуполе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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