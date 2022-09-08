В Донецкой области российские оккупанты за сутки убили 7 и ранили 2 мирных жителей

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграмме.

"Россия убивает гражданских! За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения... Каждый военный преступник будет наказан!" , – пишет Кириленко.

Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 810 человек, еще 2025 украинцев получили ранения.

По состоянию на 8 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Волновахе и Мариуполе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.