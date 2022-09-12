В Донецкой области российские оккупанты за сутки убили 3 и ранили 8 мирных жителей
За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.
Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 834 человека, еще 2079 украинцев получили ранения.
По состоянию на 12 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Мариуполе и Волновахе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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