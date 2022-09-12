Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмме.

Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 834 человека, еще 2079 украинцев получили ранения.

По состоянию на 12 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Мариуполе и Волновахе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.