В Донецкой области российские оккупанты за сутки ранили 4 мирных жителя
За минувшие сутки в результате действий рашистов ранения получили четыре мирных жителя Донецкой области
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
5 сентября российские захватчики ранили четырех мирных жителей Донбасса. В частности, ранения получили в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.
В настоящее время окончательные данные о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе узнать невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин.
- За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: двоих в Великой Новоселке, одного в Северске и одного в Водяном.
- Украинские военные успешно отразили наступление российских кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.
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