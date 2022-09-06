Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

5 сентября российские захватчики ранили четырех мирных жителей Донбасса. В частности, ранения получили в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.



В настоящее время окончательные данные о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе узнать невозможно.



"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин.

За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: двоих в Великой Новоселке, одного в Северске и одного в Водяном.

Украинские военные успешно отразили наступление российских кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

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